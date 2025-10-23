PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1006) Brand einer Scheune in Dombühl - die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Dombühl (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag (23.10.2025) brach auf einem Anwesen in Dombühl (Markt im Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Eine Scheune brannte nieder, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 09:30 Uhr wurde über die integrierte Leitstelle der Brand einer Scheune in der Hauptstraße gemeldet.

Die anfahrende Streife beobachtete bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung und sperrte daher die Ortsdurchfahrt Kloster Sulz.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehren der umgliegenden Ortschaften brachten das Feuer unter Kontrolle und verhinderten somit ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. In der Scheune befanden sich unter anderem auch zwei Schafe, diese konnten unverletzt befreit werden.

Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache hat die Kriminalpolizei Ansbach übernommen. Ein Betreten des Brandorts war den Beamten noch nicht möglich und wird am morgigen Freitag erfolgen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

