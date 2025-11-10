Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, Vaihingen an der Enz und Marbach am Neckar: mehrere Einbrüche über das Wochenende

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg registrierte über das vergangene Wochenende mehrere Einbrüche in den Städten Ludwigsburg, Vaihingen an der Enz und Marbach am Neckar.

In Ludwigsburg schlugen die Täter am Samstag (08.11.2025) zwischen 15:00 Uhr und 20:55 Uhr in der Walter-Flex-Straße zu und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Wie die Täter in das Haus gelangten ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Wohnräume, wo ihnen diverser Schmuck sowie mehrere Silbermünzen in die Hände fielen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten LB-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Im Herderweg in Vaihingen an der Enz brachen noch unbekannte Täter am Samstag (08.11.2025) zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Über eine eingeschlagene Scheibe der Balkontüre gelangten die Täter ins Wohnhaus. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnräume, ob sie hierbei Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

Bereits am Freitag (07.11.2025) zwischen 19:30 Uhr und 21:45 Uhr brachen noch Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Am Kreuzweg" im Marbacher Stadtteil Rielingshausen ein. Auch hier schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten in die Wohnräume. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsuchten, entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand ein paar Schuhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell