PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Samstag (08.11.2025) zwischen 11.00 Uhr und 12.10 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:47

    POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: 6.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (08.11.2025) zwischen 6.00 Uhr und 14.20 Uhr in Großsachsenheim. Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte auf dem Parkplatz einer Schule in der Ludwigsburger Straße einen dort geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:12

    POL-LB: BAB A81 Ehningen: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen sowie Kreuz-Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige Fahrer eines Audi befuhr die rechte der drei Fahrspuren und musste, auf Grund des sich stauenden Verkehrs, bis zum Stillstand ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 08:37

    POL-LB: Oberriexingen: Gebäudebrand einer Werkshalle

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Laserschneidemaschine geriet gegen 15:45 Uhr zunächst die Maschine selber in Brand. Im späteren Verlauf griff das Feuer auf weiteres Inventar und die Werkshalle über und konnte erst gegen 20:45 Uhr gelöscht werden. Die umliegenden Feuerwehren befanden sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand ein Schachschaden von ca. 1.600.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren