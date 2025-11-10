Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Samstag (08.11.2025) zwischen 11.00 Uhr und 12.10 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell