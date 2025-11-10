Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Handbremse nicht angezogen - über 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Durch ein folgenschweres Versäumnis eines 64-Jährigen entstanden in der Keltenstraße in Renningen am Sonntagabend (09.11.2025) gegen 22:00 Uhr über 20.000 Euro Sachschaden. Der 64-Jährige war dort mit seinem Audi Q7 in Richtung der Rutesheimer Straße unterwegs, hielt an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Dabei versäumte er, den Audi ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Das SUV machte sich daraufhin selbstständig, rollte mit geöffneter Fahrertür rückwärts und streifte an der Fahrerseite eines am Fahrbahnrand stehenden VW Polo entlang. Anschließend streifte der Audi noch einen geparkten VW T-Roc, bis er schließlich gegen das Heck eines daneben abgestellten Peugeot 208 prallte. Der Peugeot wurde dadurch seinerseits gegen eine Mauer sowie die Treppe eines Wohnhauses geschoben. Als der 64-Jährige das Wegrollen seines Fahrzeugs bemerkte, versuchte er noch, in den Audi zu springen und die Handbremse anzuziehen. Im Endeffekt gelang ihm das jedoch nicht, so dass erst die beschriebenen Kollisionen das SUV stoppten. Der 64-Jährige sowie die 27-jährige Fahrerin des VW Polo, die sich um Unfallzeitpunkt in ihrem stehenden Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Die vier Fahrzeuge, die Mauer sowie die Treppe wurden bei dem Unfall jedoch teilweise nicht unerheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell