POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Samstag (08.11.2025) zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Bergstraße in Eltingen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.
