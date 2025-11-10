PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (08.11.2025) zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Bergstraße in Eltingen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:00

    POL-LB: Renningen: Handbremse nicht angezogen - über 20.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Durch ein folgenschweres Versäumnis eines 64-Jährigen entstanden in der Keltenstraße in Renningen am Sonntagabend (09.11.2025) gegen 22:00 Uhr über 20.000 Euro Sachschaden. Der 64-Jährige war dort mit seinem Audi Q7 in Richtung der Rutesheimer Straße unterwegs, hielt an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Dabei versäumte er, den Audi ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:20

    POL-LB: Eberdingen: 26-Jähriger lässt Pkw nach Unfall in Grünstreifen zurück

    Ludwigsburg (ots) - Ein 26 Jahre alter VW-Lenker war den bisherigen Erkenntnissen zufolge am frühen Sonntagmorgen (09.11.2025) auf der Kreisstraße 1651 von Nussdorf in Richtung Eberdingen unterwegs. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, kam der junge Mann in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Gebüsch, ehe ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:13

    POL-LB: Oberriexingen/Ingersheim: Betrug im Internet

    Ludwigsburg (ots) - In gleich zwei Fällen wurden junge Frauen durch eine Betrugsmasche im Internet um ihr Geld gebracht. Eine 31-Jährige aus Oberriexingen wollte über ein Online-Kleinanzeigen-Portal ein Kleidungsstück verkaufen. Eine Interessentin meldete sich, man wurde sich über den Preis einig und die Käuferin wollte das Geld überweisen. Über die Verkaufsplattform erhielt die 31-Jährige eine angebliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren