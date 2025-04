Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ertappt Eindringlinge in abgestelltem Zug

Meiningen, Bahnhof Meiningen (ots)

In Meiningen verschafften sich Personen unerlaubt Zutritt zu abgestelltem Triebwagen der Bahn.

In der zurückliegenden Nacht wurden unberechtigte Personen in den Gleisanlagen der Abstellgruppe des Bahnhofes in Meiningen gesichtet. Durch Zeugen wurde die Bundespolizei darüber informiert.

Die Beamten konnten gegen 1:00 Uhr in einem abgestellten Triebwagen gleich zwei Personen dingfest machen, die sich nicht nur unberechtigt über die Gleisanlagen des Betriebsbereiches bewegt, sondern sich auch unerlaubt Zutritt zum Wagen verschafft haben.

Zum einen handelte es sich um einen 19-jährigen Libyer und zum anderen um einen 29-jährigen Algerier.

Die Justiz aus Münster suchte den Aufenthaltsort des jüngeren Mannes wegen einer Diebstahlshandlung.

Auch der 29-Jährige wurde per Aufenthaltsermittlung durch die Essener und Duisburger Staatsanwaltschaft wegen begangener Straftaten gesucht.

Die Behörden wurden über die Umstände des Antreffens in Kenntnis gesetzt.

Beide Personen werden wegen dem unbefugten Betreten der Gleisanlagen und dem Hausfriedensbruch auf dem Betriebsgelände angezeigt.

Die Männer wurden von der Dienststelle entlassen, mit der Auflage sich bei ihren zuständigen Ausländerbehörden zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell