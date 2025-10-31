Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbrecher schlagen Glasscheibe ein, Täter machen Beute

Greven (ots)

Am Donnerstag (30.10.) in der Zeit zwischen 18.00 und 21.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Sattlerstraße eingedrungen.

Eine Glasscheibe an einer Tür auf der Hausrückseite wurde von den Einbrechern eingeschlagen, um ins Haus zu gelangen. Im Haus sind einige Räume nach Diebesgut durchsucht worden. Es wurden eine mittlere vierstellige Summe Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, die Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

