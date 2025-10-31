Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Kfz, diverse Werkzeuge entwendet

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Mittwoch (29.10.) auf Donnerstag (30.10.) gewaltsam Zugang zu einem VW Crafter verschafft.

Der Fahrer parkte den VW am Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf der Albachtstraße, Höhe Hausnummer 32. Als er am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er fest, dass diverse Werkzeuge entwendet wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell