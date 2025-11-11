Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: 65 Jahre alter Mann niedergeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (08.11.2025) gegen 21.00 Uhr wurde ein 65 Jahre alter Mann im Bereich der Bahnhofsunterführung in Nufringen Opfer einer Körperverletzung. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der Mann zu Fuß in Richtung der Unterführung unterwegs. Zwei noch unbekannte Männer seien ihm gefolgt und einer der beiden habe ihn dann geschlagen. Der 65-Jährige stürzte in ein Gebüsch, während die Täter vermutlich durch die Unterführung in Richtung des Schulgeländes flüchteten. Zunächst alarmierte der 65-Jährige einen Verwandten, der ihn in ein Krankenhaus brachte, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Im Nachgang erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der Polizeiposten Gärtrigen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

