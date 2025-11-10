PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der L 1107 fordert drei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (10.11.2025) gegen 14.25 Uhr auf der Landesstraße 1107 zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau ereignete. Ein 85 Jahre alter Fiat-Lenker wollte, aus Richtung des Waldhofs kommend, nach links in Richtung Löchgau auf die L 1107 abbiegen. Vermutlich übersah der Mann hierbei einen VW, der von Löchgau in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war, und nahm dem 40-jährigen Lenker die Vorfahrt. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen, was zu einem größeren Trümmerfeld führte. Die L 1107 musste hierauf kurzzeitig voll gesperrt werden. Der 85-Jährige im Fiat sowie der 40 Jahre alte Fahrer des VW und dessen 35 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Kinder, ein Mädchen und ein Junge, die auf der Rückbank im VW saßen, blieben unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war vermutlich vorsorglich hinzugezogen worden. Die beiden PKW war nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

