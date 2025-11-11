Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (10.11.2025) brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße "Im Bühl" in Flacht auf. Eine Zeugin bemerkte gegen 22:45 Uhr den aufgebrochenen Zigarettenautomaten und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter den Automaten zunächst aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Danach sprengten sie den Automaten vermutlich mit einem Böller auf. Die Unbekannten entwendeten aus dem Automaten eine noch unbekannte Menge an Bargeld, die zum Teil auf dem Boden liegenden Zigarettenschachteln wurden von den Tätern zurückgelassen. Der Wert des Diebesgutes und die Sachschadenshöhe sind noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

