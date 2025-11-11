Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Wohnhaus nach Brand an der Fassade evakuiert

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (10.11.2025) entstand gegen 18:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Außenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Texasstraße in Kornwestheim. Von einem als Lagerraum genutzten Verschlag unter einem Balkon breiteten sich die Flammen über die Fassade bis in den dritten Stock des Gebäudes aus, wobei durch die Hitze noch bis in den vierten Stock die Fensterscheiben barsten. Das Wohnhaus wurde durch Rettungskräfte evakuiert, wobei etwa 20 Personen ihre Wohnungen verlassen mussten. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 19:30 Uhr löschen und führte anschließend Schadstoffmessungen im Gebäude durch. Aufgrund der dabei festgestellten hohen Schadstoffkonzentration in der Luft wurden die Wohnungen von der Feuerwehr gesperrt. Die Bewohner kamen überwiegend privat bei Freunden oder Familienangehörigen unter, eine Partei wurde von der Stadt Kornwestheim in einem Hotel einquartiert. Die Wohnungen, die selbst nicht unmittelbar von den Flammen betroffen waren, können voraussichtlich wieder freigegeben werden, wenn ausreichend gelüftet wurde und die Schadstoffkonzentration entsprechend abgesunken ist. Der Sachschaden am Gebäude liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell