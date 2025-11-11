PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Wohnhaus nach Brand an der Fassade evakuiert

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (10.11.2025) entstand gegen 18:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Außenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Texasstraße in Kornwestheim. Von einem als Lagerraum genutzten Verschlag unter einem Balkon breiteten sich die Flammen über die Fassade bis in den dritten Stock des Gebäudes aus, wobei durch die Hitze noch bis in den vierten Stock die Fensterscheiben barsten. Das Wohnhaus wurde durch Rettungskräfte evakuiert, wobei etwa 20 Personen ihre Wohnungen verlassen mussten. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 19:30 Uhr löschen und führte anschließend Schadstoffmessungen im Gebäude durch. Aufgrund der dabei festgestellten hohen Schadstoffkonzentration in der Luft wurden die Wohnungen von der Feuerwehr gesperrt. Die Bewohner kamen überwiegend privat bei Freunden oder Familienangehörigen unter, eine Partei wurde von der Stadt Kornwestheim in einem Hotel einquartiert. Die Wohnungen, die selbst nicht unmittelbar von den Flammen betroffen waren, können voraussichtlich wieder freigegeben werden, wenn ausreichend gelüftet wurde und die Schadstoffkonzentration entsprechend abgesunken ist. Der Sachschaden am Gebäude liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 11.11.2025 – 10:01

    POL-LB: Freudental und Sachsenheim: Einbrüche in Kindergärten

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (09.11.2025) 17.10 Uhr und Montag (10.11.2025) 07.00 Uhr suchten noch unbekannte Täter Kindergärten in Freudental und in Sachsenheim-Hohenhaslach heim. In Freundental hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um ins Innere des Kindergartens im Rosenweg eindringen zu können. Anschließend brachen sie eine weitere Tür und einen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:59

    POL-LB: Weissach-Flacht: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend (10.11.2025) brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße "Im Bühl" in Flacht auf. Eine Zeugin bemerkte gegen 22:45 Uhr den aufgebrochenen Zigarettenautomaten und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter den Automaten zunächst aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Danach sprengten sie den Automaten vermutlich ...

    mehr
