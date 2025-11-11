Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Denkendorf: Unfallflucht nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag (10.11.2025) auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Wendlingen und Esslingen. Ein bislang noch unbekannter Lenker eines unbekannten Sattelzuges befuhr die BAB 8 zunächst auf der rechten der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage Denkendorf wechselte er mit seinem Fahrzeug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er mutmaßlich den Ford eines 20-jährigen Fahrzeuglenkers und touchierte diesen seitlich. Durch die Kollision geriet der Ford kurzzeitig leicht ins Schlingern. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der unbekannte Verursacher, der im Bereich seines linken Kotflügels durch den Zusammenstoß deutlich beschädigt sein müsste, in Richtung Karlsruhe weiter. Eine anschließende Nachschau an dem Ford ergab einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

