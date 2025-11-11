Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Werkzeuge und Baumaschinen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro wurden zwischen Donnerstag (06.11.2025) und Montag (10.11.2025) von einer Baustelle in Ditzingen entwendet. Unbekannte brachen im Neubaugebiet "Golden Heights" am nordöstlichen Stadtrand von Ditzingen auf dem dortigen Baustellengelände einen Anhänger auf, entwendeten daraus die Werkzeuge und entkamen zunächst unerkannt.

Mutmaßlich im selben Tatzeitraum wurde dort auch ein Baucontainer aufgebrochen, aus dem eine Rüttler-Maschine sowie andere Baumaschinen gestohlen wurden. Der Wert des Diebesguts ist in diesem Fall noch nicht abschließend bekannt.

Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell