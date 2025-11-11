Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Montag (10.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Lange Straße in Oßweil ein. Die Unbekannten bohrten mutmaßlich eine Terrassentüre im Erdgeschoss auf, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

