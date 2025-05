Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 30 bei Sagard

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 18.05.2025 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L30 bei Sagard. Eine 56-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Citroen befuhr die L30 aus Sargard kommend in Richtung Glowe. Ca. 5 km hinter dem Ortsausgang Sagard kam die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen kollidierte sie zunächst mit einem Straßenbaum und schleuderte anschließend auf die linke Straßenseite in den dortigen Straßengraben. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Im Zuge der Maßnahmen wurde die L30 für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

