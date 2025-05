POL-NB: 66-jähriger Mann aus Neubrandenburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Grimmen (LK VR) (ots) - Am 16.05.2025 kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 20 kurz vor dem Parkplatz Trebeltal in Fahrtrichtung Stettin. Ein 37-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz fuhr auf der rechten Fahrspur auf einen PKW VW Passat eines 35-jährigen polnischen Staatbürgers auf. In der Folge drehten sich ...

mehr