Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte berauben Brüderpaar

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.11.2025) gegen 17.20 Uhr wurde ein Brüderpaar im Bereich der Kleinbottwarer Straße und der Friedrichstraße in Steinheim an der Murr von drei bislang unbekannten Tätern beraubt. Der 23-Jährige und sein elfjähriger Bruder waren zu Fuß von einem Imbiss kommend entlang der Kleinbottwarer Straße unterwegs, als der Erwachsene von drei Unbekannten angesprochen wurde. Die Personen sollen dann auf einen nahegelegenen Spielplatz gegangen sein. Einer der Täter entriss dem 23-Jährigen schließlich ein Handy und nahm es an sich. Das Kind konnte die Flucht ergreifen, während der ältere Bruder von den Unbekannten geschlagen und getreten wurde. Selbst als dieser bereits am Boden lag, sollen die drei Täter weiter auf ihn eingeschlagen und getreten haben. Einer habe ihn auch bedroht. Schließlich gelang auch dem 23-Jährigen die Flucht. Er blieb unverletzt. Die Täter sollen etwa 17 Jahre alt und in etwa 175 cm groß gewesen sein. Einer war mit einer schwarzen Baseballkappe, einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und bittet Zeugen, die die Straftat beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweie.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

