Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.11.2025) ereignete sich gegen 06.45Uhr in der Eglosheimer Straße in Pflugfelden ein Unfall zwischen einem 54 Jahre alten Pedelec-Fahrer und einem gleichaltrigen VW-Lenker. Der VW-Lenker befuhr die Eglosheimer Straße in Fahrtrichtung Schwieberdinger Straße. Auf Höhe einer Bäckerei wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Vermutlich übersah er den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer, worauf dieser mit dem VW kollidierte und auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn. Da die Windschutzscheibe des VW durch den Aufprall beschädigt wurde, war der VW im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Pedelec-Fahrer erlitt vermutlich leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

