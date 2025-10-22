Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: StA Dortmund & ZFA Essen: Großer Schlag gegen illegalen Zigarettenhandel- fast 21 Millionen Zigaretten sichergestellt- Steuerschaden über 3,6 Millionen Euro- 1 Person in Haft

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Dortmund / Essen / Hemer / Lüdenscheid / Sprockhövel (ots)

Staatsanwaltschaft Dortmund und Zollfahndung Essen: Großer Schlag gegen illegalen Zigarettenhandel

- fast 21 Millionen Zigaretten sichergestellt - Steuerschaden über 3,6 Millionen Euro - 1 Person in Haft

Zollfahnder*innen des Zollfahndungsamtes Essen stellten, mit Unterstützung der Spezialkräfte des Zollkriminalamtes Köln und der Observationseinheit Zoll des Zollfahndungsamtes Essen, in Dortmund, Hemer, Lüdenscheid und Sprockhövel fast 21 Millionen Stück unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken, mehr als 14.000 Dosen Snus, 30.000 EUR Bargeld und Luxusuhren sicher und nahmen eine Person fest.

Das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Münster, führt seit August 2024 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Dortmund Ermittlungen gegen eine Tätergruppe wegen des Verdachtes der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei durch den Handel mit unversteuerten Zigaretten.

Die intensiven Ermittlungen führten die Zollfahnder*innen zu einer armenisch/deutsch Tätergruppierung aus dem Sauerland, die aus Lagerstätten in Sprockhövel, Dortmund und Hemer große Mengen unversteuerter Zigaretten an verschiedene Abnehmer im gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus verkauften.

Am 16.10.2025 stellten die Fahnder*innen die Anlieferung von 28 Paletten mit mutmaßlich 11,2 Millionen Stück unversteuerter Zigaretten an das Lager der Gruppe in Sprockhövel fest. Das war der Zeitpunkt zum Zugriff.

Nach Beobachtung durch die Observationseinheit Zoll (OEZ) des Zollfahndungsamtes Essen wurde der 41-jährigen armenische Hauptbeschuldigte bei der Übergabe unversteuerter Zigaretten an einem Lager in Dortmund durch Spezialkräfte der Zentralen Unterstützungsgruppe des Zolls (ZUZ) auf frischer Tat festgenommen. In der Halle wurden über 2 Millionen Stück unversteuerte Zigaretten, sowie über 14.000 Dosen nicht verkehrsfähiger Snus sichergestellt. Bei dem 41-jährigen Hauptbeschuldigten wurden 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Im Hauptlager der Gruppierung in Sprockhövel wurden 88.650 Stangen, also über 17,7 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. In der Lagerstätte in Hemer wurden fast 400.000 Stück unversteuerte Zigaretten sichergestellt.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen des 41-jährigen Beschuldigten in Lüdenscheid und eines weiteren 47-jährigen deutschen Beschuldigten aus Menden wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Zudem wurden mehrere Luxusuhren beschlagnahmt.

Der 41-jährige Hauptbeschuldigte wurde am 17.10.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dem zuständigen Ermittlungsrichter in Dortmund vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der Tabaksteuerschaden beläuft sich bei den sichergestellten Zigaretten auf geschätzt über 3,6 Millionen Euro.

Die Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell