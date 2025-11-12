PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Über ein Badezimmerfenster, das sie aufbrachen, verschafften sich noch unbekannte Täter am Dienstag (11.11.2025) zwischen 14.00 Uhr und 18.35 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus im Wieselweg in Ludwigsburg. Nachdem die Einbrecher das Haus betreten hatten, durchsuchten sie diverse Möbelstücke. Ob sie hierbei auch Beute machten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

