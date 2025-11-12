POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Dienstag (11.11.2025) zwischen 07:45 Uhr und 07:50 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das ...

