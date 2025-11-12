POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Montag (10.11.2025) zwischen 14:45 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Hasenplatz in Herrenberg einen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell