Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei 15-Jährige verletzt durch Kradsturz

Finnentrop (ots)

In Bamenohl stürzte am 21. Oktober ein 15-jähriger Kradfahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius. Gegen 15.18 Uhr waren sie auf der B236 unterwegs. Als sie sich dem Fahrbahnrand näherten, um einem Lkw hinter ihnen das Überholen zu ermöglichen, verlor der 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er mit dem Sozius zu Fall. Sie verletzten sich leicht. Eine Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst lehnten beide ab. An dem Krad entsteht ein geschätzter Sachschaden im höheren dreistelligen Eurobereich.

