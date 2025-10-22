PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei 15-Jährige verletzt durch Kradsturz

Finnentrop (ots)

In Bamenohl stürzte am 21. Oktober ein 15-jähriger Kradfahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius. Gegen 15.18 Uhr waren sie auf der B236 unterwegs. Als sie sich dem Fahrbahnrand näherten, um einem Lkw hinter ihnen das Überholen zu ermöglichen, verlor der 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er mit dem Sozius zu Fall. Sie verletzten sich leicht. Eine Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst lehnten beide ab. An dem Krad entsteht ein geschätzter Sachschaden im höheren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:07

    POL-OE: Kind stürzt mit Rad

    Kirchhundem (ots) - Am 21. Oktober waren Eltern mit ihrem 3-jährigen Kind auf dem Bahnhofsweg unterwegs. Das Kind, das ein Kinderfahrrad mit Stützrädern fuhr, blieb mit einem der Räder an einer Steinkante hängen und stürzte einen Hang hinunter. Der Vater, der versuchte sein Kind festzuhalten, stürzte ebenfalls. Das Kind verletzte sich durch den Sturz und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:06

    POL-OE: Zwei Männer bei Diebstählen aus unverschlossenen PKW gefasst

    Olpe (ots) - Am 21.Oktober konnten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde zwei Täter in Gewahrsam nehmen, die mutmaßlich diverse Gegenstände aus unverschlossenen Autos in Sondern gestohlen hatten. Um 23:09 Uhr, erhielten die Beamten Hinweise auf verdächtige Personen in der Sonderner Straße. Vor Ort trafen sie auf zwei Männer, die sich an einem geparkten PKW ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:16

    POL-OE: Kollision im Kreisverkehr

    Attendorn (ots) - Am 20. Oktober kam es gegen 14.10 Uhr zu einem Unfall in einem Kreisverkehr Hansastraße/ Kölner Straße/ Kehlbergstraße. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr aus der Kölner Straße in den Kreisverkehr ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-jähriger mit seinem PKW aus der Hansastraße in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren