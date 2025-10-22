POL-OE: Kind stürzt mit Rad
Kirchhundem (ots)
Am 21. Oktober waren Eltern mit ihrem 3-jährigen Kind auf dem Bahnhofsweg unterwegs. Das Kind, das ein Kinderfahrrad mit Stützrädern fuhr, blieb mit einem der Räder an einer Steinkante hängen und stürzte einen Hang hinunter. Der Vater, der versuchte sein Kind festzuhalten, stürzte ebenfalls. Das Kind verletzte sich durch den Sturz und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
