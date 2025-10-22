POL-OE: Kind stürzt mit Rad

Attendorn (ots) - Am 20. Oktober kam es gegen 14.10 Uhr zu einem Unfall in einem Kreisverkehr Hansastraße/ Kölner Straße/ Kehlbergstraße. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr aus der Kölner Straße in den Kreisverkehr ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-jähriger mit seinem PKW aus der Hansastraße in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. ...

