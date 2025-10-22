PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind stürzt mit Rad

Kirchhundem (ots)

Am 21. Oktober waren Eltern mit ihrem 3-jährigen Kind auf dem Bahnhofsweg unterwegs. Das Kind, das ein Kinderfahrrad mit Stützrädern fuhr, blieb mit einem der Räder an einer Steinkante hängen und stürzte einen Hang hinunter. Der Vater, der versuchte sein Kind festzuhalten, stürzte ebenfalls. Das Kind verletzte sich durch den Sturz und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:06

    POL-OE: Zwei Männer bei Diebstählen aus unverschlossenen PKW gefasst

    Olpe (ots) - Am 21.Oktober konnten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde zwei Täter in Gewahrsam nehmen, die mutmaßlich diverse Gegenstände aus unverschlossenen Autos in Sondern gestohlen hatten. Um 23:09 Uhr, erhielten die Beamten Hinweise auf verdächtige Personen in der Sonderner Straße. Vor Ort trafen sie auf zwei Männer, die sich an einem geparkten PKW ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:16

    POL-OE: Kollision im Kreisverkehr

    Attendorn (ots) - Am 20. Oktober kam es gegen 14.10 Uhr zu einem Unfall in einem Kreisverkehr Hansastraße/ Kölner Straße/ Kehlbergstraße. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr aus der Kölner Straße in den Kreisverkehr ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-jähriger mit seinem PKW aus der Hansastraße in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:15

    POL-OE: Eine Verletzte bei Unfall mit geparktem PKW

    Lennestadt (ots) - Eine 61-jährige Autofahrerin war am 20. Oktober gegen 15.10 Uhr auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Elspe unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie gegen einen geparkten Pkw. Durch die Kollision verletzte sich die Frau und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren