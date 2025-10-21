Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Verletzte bei Unfall mit geparktem PKW

Lennestadt (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin war am 20. Oktober gegen 15.10 Uhr auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Elspe unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie gegen einen geparkten Pkw. Durch die Kollision verletzte sich die Frau und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell