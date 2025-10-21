PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Verletzte bei Unfall mit geparktem PKW

Lennestadt (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin war am 20. Oktober gegen 15.10 Uhr auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Elspe unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie gegen einen geparkten Pkw. Durch die Kollision verletzte sich die Frau und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 19:20

    POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Grevenbrück

    Lennestadt (ots) - Am 20.10.2025, gegen 15:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lennestadt-Grevenbrück. Eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Kölner Straße, aus Richtung Bonzel kommend, in Fahrtrichtung Elspe, als sie kurz hinter der Einmündung Kirchwiese aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem parallel zur ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:25

    POL-OE: Festnahme in Finnentrop

    Finnetrop (ots) - Am Montag, 20. Oktober, kam es gegen Mittag in Finnentrop an der Kalkwerkstraße zu einer Festnahme. Eine per Haftbefehl gesuchter Mann hatte sich in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung verschanzt. Im Laufe des Einsatzes erhielten die Beamten Hinweise, dass der Mann bewaffnet sei. Mit angeforderten Spezialeinsatzkräften konnte der Mann festgenommen werden. Bei dem Zugriff gegen 14.10 Uhr wurde er leicht verletzt. Eine Gefahr für weitere Personen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:15

    POL-OE: Drei Fahrten unter dem Einfluss von Rauschmitteln

    Kreis Olpe (ots) - Am 18. Oktober konnte die Kreispolizeibehörde Olpe gleich drei Personen aus dem Verkehr ziehen, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren waren. Olpe. Gegen 19.48 Uhr wurde den Beamten ein 22-jähriger Mann gemeldet, der auf der Goethestraße eine auffällige Fahrweise an den Tag legen solle. Vor Ort ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise, dass der Mann Betäubungsmittel zu sich genommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren