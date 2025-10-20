PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Fahrten unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Kreis Olpe (ots)

Am 18. Oktober konnte die Kreispolizeibehörde Olpe gleich drei Personen aus dem Verkehr ziehen, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren waren.

Olpe. Gegen 19.48 Uhr wurde den Beamten ein 22-jähriger Mann gemeldet, der auf der Goethestraße eine auffällige Fahrweise an den Tag legen solle. Vor Ort ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise, dass der Mann Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Beamte brachten den Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einer Anzeige zu Trunkenheit im Verkehr, wird er sich noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. In dem Wagen des 22-Jährigen wurden diverse Tüten mit weiteren Betäubungsmitteln festgestellt.

Lennestadt. Auf der Grevenbrücker Straße hielten Beamte einen 35-jährigen Mann gegen 20 Uhr an. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Atemalkoholtest vor Ort erhärtete den Verdacht. Deshalb wurde der Mann von den Beamten zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst sowie eine Strafanzeige gefertigt wurde.

Attendorn. Gegen 22.15 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 54-jährigen Autofahrer in der Straße am Wassertor aufmerksam. Während sie den Mann kontrollierten bemerkten sie Indizien, die auf einen Alkoholkonsum des Fahrers hindeuteten. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv, sodass der Mann für eine Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:15

    POL-OE: Zwei Zweiradunfälle mit Verletzten

    Kreis (ots) - Lennestadt. Eine 14-jährige Pedelecfahrerin war am 19. Oktober gegen 20 Uhr auf der B55 von Bilstein in Richtung Grevenbrück unterwegs. Kurz vor der Ortsdurchfahrt Bonzelerhammer wollte sie nach links auf einen Radweg entlang der Straße abbiegen und stieß dabei mit einer gerade überholenden 18-jährigen Autofahrerin zusammen. Dadurch stürzte die 14-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:14

    POL-OE: Diebe machen Beute in Mehrfamilienhaus

    Olpe (ots) - In Rhode brachen unbekannte Täter am 18. Oktober zwischen 13 und 20.55 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Hundsrüggen" ein. Sie gelangten über einen Balkon, durch das Aufhebeln der Terrassentür, ins Wohnungsinnere und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Elektrogeräte. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich ein. Wer im ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:13

    POL-OE: Zwei PKW stoßen in Kurve zusammen

    Olpe (ots) - Am 17. Oktober gegen 15.20 Uhr waren zwei Autos auf der Verbindungsstraße B54/55 zur L512 in Fahrtrichtung Olpe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß zwischen den Autos eines 62- und eines 75-Jährigen. Die 63-jährige Beifahrerin des 75-jährigen Fahrers verletzte sich durch die Kollision leicht. Die Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort lehnte sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren