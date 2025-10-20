Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Fahrten unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Kreis Olpe (ots)

Am 18. Oktober konnte die Kreispolizeibehörde Olpe gleich drei Personen aus dem Verkehr ziehen, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren waren.

Olpe. Gegen 19.48 Uhr wurde den Beamten ein 22-jähriger Mann gemeldet, der auf der Goethestraße eine auffällige Fahrweise an den Tag legen solle. Vor Ort ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise, dass der Mann Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Beamte brachten den Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einer Anzeige zu Trunkenheit im Verkehr, wird er sich noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. In dem Wagen des 22-Jährigen wurden diverse Tüten mit weiteren Betäubungsmitteln festgestellt.

Lennestadt. Auf der Grevenbrücker Straße hielten Beamte einen 35-jährigen Mann gegen 20 Uhr an. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Atemalkoholtest vor Ort erhärtete den Verdacht. Deshalb wurde der Mann von den Beamten zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst sowie eine Strafanzeige gefertigt wurde.

Attendorn. Gegen 22.15 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 54-jährigen Autofahrer in der Straße am Wassertor aufmerksam. Während sie den Mann kontrollierten bemerkten sie Indizien, die auf einen Alkoholkonsum des Fahrers hindeuteten. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv, sodass der Mann für eine Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

