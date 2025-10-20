Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe machen Beute in Mehrfamilienhaus

Olpe (ots)

In Rhode brachen unbekannte Täter am 18. Oktober zwischen 13 und 20.55 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Hundsrüggen" ein. Sie gelangten über einen Balkon, durch das Aufhebeln der Terrassentür, ins Wohnungsinnere und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Elektrogeräte. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich ein.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell