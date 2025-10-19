Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 14:50 Uhr, führte ein 87-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz in der Lennestr in Altenhundem Rangiermanöver durch. Im Zuge dessen stieß er zunächst gegen seine neben dem Fahrzeug wartende Ehefrau (82). Im weiteren Fortgang touchierte er einen parkenden Pkw und kam vor einem Laternenmast zum Stillstand. Durch den Unfall wurde die Dame schwer, nicht lebensgefährlich verletzt, der Mann leicht. Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im oberen, vierstelligen Eurobereich.

