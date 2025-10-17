PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe flüchten ohne Beute aus Garage

Lennestadt (ots)

An der Starenstraße in Saalhausen brachen unbekannte Täter am 17. Oktober um 1.57 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Über das Garagentor verschafften sich die Einbrecher Zugang. Bewohner des Hauses wurden auf die drei Personen in ihrer Garage aufmerksam. Die Täter ergriffen mittels eines silbernen VW Touran, indem eine weitere Person saß, die Flucht über die Winterbergstraße in unbekannte Richtung.

Vermutlich handelte es sich zumindest bei zwei der drei Personen in der Garage um Männer mit kräftiger Statur. Die dritte Person hatte eine schlanke Statur. Alle trugen Jeans und Sneaker sowie Handschuhe. Einer der Männer sowie die Person mit schlanker Statur trugen einen Kapuzenpullover. Der andere Mann trug ein BaseCap und hatte sein Gesicht durch ein Tuch verdeckt. Er führte außerdem einen naturbelassenen Stock mit sich.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer Hinweise geben kann oder etwas beobachtet hat kann sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

