Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Kirchhundem (ots)

Am 15. Oktober gegen 15.10 Uhr kam es auf der L553 in Herrntrop zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die drei Autos fuhren hintereinander aus Würdinghausen in Richtung Flape. Der 68-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKWs bremste verkehrsbedingt, um in die Einfahrt eines Supermarktes abzubiegen. Die 38-jährige Autofahrerin direkt hinter ihm brachte ihr Fahrzeug ebenfalls zum Stehen. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste der hinterste 61-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig und stieß mit dem Auto der 38-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde ihr Fahrzeug auf den Wagen des vor ihr fahrenden 68-Jährigen geschoben. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto und das des hinter ihr auffahrenden Fahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der aktuell geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Geldbetrag.

