PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Kirchhundem (ots)

Am 15. Oktober gegen 15.10 Uhr kam es auf der L553 in Herrntrop zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die drei Autos fuhren hintereinander aus Würdinghausen in Richtung Flape. Der 68-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKWs bremste verkehrsbedingt, um in die Einfahrt eines Supermarktes abzubiegen. Die 38-jährige Autofahrerin direkt hinter ihm brachte ihr Fahrzeug ebenfalls zum Stehen. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste der hinterste 61-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig und stieß mit dem Auto der 38-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde ihr Fahrzeug auf den Wagen des vor ihr fahrenden 68-Jährigen geschoben. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto und das des hinter ihr auffahrenden Fahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der aktuell geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 09:55

    POL-OE: Diebstahl aus Auto auf Wanderparkplatz

    Wenden (ots) - Im Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr am 13.Oktober drang ein unbekannter Täter in ein Auto ein, dass auf einem Wanderparkplatz zwischen Wenden und Hünsborn - etwa 150 Meter vor der Einmündung der Straße "Berghof" - abgestellt war. Der Täter verschaffte sich durch das Entglasen einer Scheibe Zugriff auf das Fahrzeug. Aus dem PKW wurde ein grauer Rucksack entwendet. Indem sich auch eine ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:30

    POL-OE: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Lennestadt (ots) - Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Krad die L715 aus Richtung Bilstein in Richtung Altenhundem. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Krad, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam in einem Grünstreifen zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:29

    POL-OE: Vier Kennzeichen gestohlen

    Wenden (ots) - Wenden. In der Hillmickerstraße sowie im Kettelerweg verschwanden die Kennzeichen von vier Fahrzeugen zwischen dem Mittag des 11. und dem Morgen des 12. Oktobers. Unbekannte Täter hatten die Nummernschilder abmontiert und entwendet. Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit Hinweisen melden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren