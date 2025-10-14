PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Diebstahl aus Auto auf Wanderparkplatz

Wenden (ots)

Im Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr am 13.Oktober drang ein unbekannter Täter in ein Auto ein, dass auf einem Wanderparkplatz zwischen Wenden und Hünsborn - etwa 150 Meter vor der Einmündung der Straße "Berghof" - abgestellt war. Der Täter verschaffte sich durch das Entglasen einer Scheibe Zugriff auf das Fahrzeug. Aus dem PKW wurde ein grauer Rucksack entwendet. Indem sich auch eine Geldbörse befand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin keine Wertgegenstände offen sichtbar im Auto liegen zu lassen. So können diese nicht als mögliche Beute ausgemacht werden.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit Hinweisen melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

