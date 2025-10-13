PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Wenden

Wenden (ots)

"Am Hammerwäldchen" an der Einmündung zu der Straße "Hauptstraße" in Wenden kam es am 10. Oktober um 11.10 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 70-jährige Autofahrerin musste mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung verkehrsbedingt halten. Ein 69-jähriger Mann hinter ihr fuhr auf den PKW der vor ihm fahrenden Frau auf. Die 70-Jährige verletzte sich leicht und wollte sich eigenständig in medizinische Behandlung begeben. Aktuell schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf einen höheren vierstelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:28

    POL-OE: Einbruchsversuch in Schwimmbad

    Olpe. (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am 13.Oktober gegen 00.04 Uhr Zutritt in das Schwimmbad am "Seeweg". Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Vordach durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 16:15

    POL-OE: Schwerer Unfall mit Radfahrer

    Wenden (ots) - Am 12.10.2025, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich ein Radunfall auf dem Gelände des Mountainbike-Parks in 57482 Wenden. Ein 19-jährige-Radfahrer war mit einem geliehenen Mountainbike auf dem MTB-Gelände unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er nach Überfahren einer Rampe und zog sich hierbei Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach ersten vor Ort erfolgten Untersuchungen durch Rettungssanitäter ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 00:43

    POL-OE: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

    Finnentrop (ots) - Am 10.10.2025 befuhr ein 57jähriger Wendener gegen 20:40 Uhr mit seinem PKW die Attendorner Straße in Fahrtrichtung Attendorn. Aus bislang unbekannter Ursache gerät er in den Gegenverkehr. Ein ihm entgegenkommender PKW eines 65jährigen aus Sundern versucht auszuweichen und zieht ebenfalls in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er jedoch mit dem PKW eines 25jährigen Mendeners, welcher sich hinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren