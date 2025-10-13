Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Wenden

Wenden (ots)

"Am Hammerwäldchen" an der Einmündung zu der Straße "Hauptstraße" in Wenden kam es am 10. Oktober um 11.10 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 70-jährige Autofahrerin musste mit ihrem Fahrzeug an der Einmündung verkehrsbedingt halten. Ein 69-jähriger Mann hinter ihr fuhr auf den PKW der vor ihm fahrenden Frau auf. Die 70-Jährige verletzte sich leicht und wollte sich eigenständig in medizinische Behandlung begeben. Aktuell schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf einen höheren vierstelligen Geldbetrag.

