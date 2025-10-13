Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Schwimmbad

Olpe. (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 13.Oktober gegen 00.04 Uhr Zutritt in das Schwimmbad am "Seeweg". Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Vordach durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

