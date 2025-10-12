POL-OE: Schwerer Unfall mit Radfahrer
Wenden (ots)
Am 12.10.2025, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich ein Radunfall auf dem Gelände des Mountainbike-Parks in 57482 Wenden. Ein 19-jährige-Radfahrer war mit einem geliehenen Mountainbike auf dem MTB-Gelände unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er nach Überfahren einer Rampe und zog sich hierbei Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach ersten vor Ort erfolgten Untersuchungen durch Rettungssanitäter wurde er mittels Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Das Mountainbike verblieb fahrbereit und wurde an Berechtigte übergeben.
