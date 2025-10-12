PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Unfall mit Radfahrer

Wenden (ots)

Am 12.10.2025, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich ein Radunfall auf dem Gelände des Mountainbike-Parks in 57482 Wenden. Ein 19-jährige-Radfahrer war mit einem geliehenen Mountainbike auf dem MTB-Gelände unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er nach Überfahren einer Rampe und zog sich hierbei Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach ersten vor Ort erfolgten Untersuchungen durch Rettungssanitäter wurde er mittels Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Das Mountainbike verblieb fahrbereit und wurde an Berechtigte übergeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD/Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

