Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leicht verletzt durch Zaunkollision

Wenden (ots)

Am 10. Oktober kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ottfingerstraße. Eine 41-Jährige war mit ihrem Auto von Ottfingen in Richtung Rothemühle unterwegs. Vor dem Ortseingang Rothemühle kam sie mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß mit einen Weidezaun zusammen. Sie kam mit ihrem Auto in einer Wiese zum Stehen. Die Fahrerin des Wagens verletzte sich durch die Kollision leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird im aktuell im oberen vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn voll gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch Feuerwehr Hillmicke und die untere Wasserbehörde entfernt werden.

