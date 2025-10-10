Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rauschmittel- und Alkoholfahrt im Kreisgebiet

Kreis Olpe (ots)

Drolshagen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 9. Oktober um 20.45 Uhr fiel ein Mann mit seinem Kleinkraftrad Polizeibeamten auf. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Die Beamten untersagten deshalb die Weiterfahrt. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Strafanzeige gefertigt sowie eine Blutprobe entnommen wurde.

Olpe. Einen weiteren Mann kontrollierten Polizeibeamte am gleichen Tag um 23.48 Uhr auf der L512 an der Zufahrt zu einer Tankstelle mit seinem Auto an. Vor Ort legten Hinweise den Verdacht auf einen Alkoholkonsum des Fahrers nahe. Diesen Verdacht stützte ein positiver Atemalkoholtest im Rahmen der Kontrolle. In der Polizeiwache Olpe wurde anschließend ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell