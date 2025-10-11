Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Finnentrop (ots)

Am 10.10.2025 befuhr ein 57jähriger Wendener gegen 20:40 Uhr mit seinem PKW die Attendorner Straße in Fahrtrichtung Attendorn. Aus bislang unbekannter Ursache gerät er in den Gegenverkehr. Ein ihm entgegenkommender PKW eines 65jährigen aus Sundern versucht auszuweichen und zieht ebenfalls in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er jedoch mit dem PKW eines 25jährigen Mendeners, welcher sich hinter dem PKW des Wendener Fahrzeugführers befand. Zusätzlich kollidiert er mit dem PKW des Wendener Fahrzeugführers. Fünf Personen wurden zum Teil schwerverletzt und den örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme war die Attendorner Straße komplett gesperrt. /rs

