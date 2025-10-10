Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall im Kreisverkehr

Olpe (ots)

Am 10. Oktober kam es um 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 67-jähriger Kradfahrer fuhr in Altenkleusheim von der Hüttentalstraße (B54) kommend in den Kreisverkehr ein. Zur gleichen Zeit fuhr der 63-jährige Fahrer eines PKW mit seinem Fahrzeug von der L729 aus Richtung Krombach in den Kreisverkehr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Kradfahrer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle wegen auslaufender Betriebsstoffe komplett gesperrt.

