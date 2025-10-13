PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

Lennestadt (ots)

Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Krad die L715 aus Richtung Bilstein in Richtung Altenhundem. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Krad, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam in einem Grünstreifen zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei im hohen vierstelligen Eurobereich ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

