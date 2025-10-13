POL-OE: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz
Lennestadt (ots)
Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Krad die L715 aus Richtung Bilstein in Richtung Altenhundem. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Krad, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam in einem Grünstreifen zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei im hohen vierstelligen Eurobereich ein.
