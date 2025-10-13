POL-OE: Vier Kennzeichen gestohlen
Wenden (ots)
Wenden. In der Hillmickerstraße sowie im Kettelerweg verschwanden die Kennzeichen von vier Fahrzeugen zwischen dem Mittag des 11. und dem Morgen des 12. Oktobers. Unbekannte Täter hatten die Nummernschilder abmontiert und entwendet.
Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit Hinweisen melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell