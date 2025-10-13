Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Kennzeichen gestohlen

Wenden (ots)

Wenden. In der Hillmickerstraße sowie im Kettelerweg verschwanden die Kennzeichen von vier Fahrzeugen zwischen dem Mittag des 11. und dem Morgen des 12. Oktobers. Unbekannte Täter hatten die Nummernschilder abmontiert und entwendet.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit Hinweisen melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell