Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen PKW und LKW

Attendorn (ots)

Der 94-jährige Fahrer eines PKW fuhr am 15. Oktober gegen 09.59 Uhr auf der "Dechant-Schulte-Straße". Während des Abbiegevorgangs auf die "Heggener Straße" (K7) kam es zur Kollision mit einem LKW, welcher aus Richtung Attendorn auf der "Heggener Straße" unterwegs war. Der Fahrer des PKW verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Der Sachschaden wird aktuell von der Polizei im unteren fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt.

