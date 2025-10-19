POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Lennestadt (ots)
Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer in Trockenbrück die Elsper Str in Rtg. Elspe. Bei dem Versuch nach links in die Str "Am Krankenhaus" abzubiegen achtete nicht auf einen ihn überholenden, in gleiche Richtung fahrenden Motorradfahrer (23). Durch die Kollision wurden beide Beteiligten leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im oberen, vierstelligen Eurobereich.
