Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lennestadt (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer in Trockenbrück die Elsper Str in Rtg. Elspe. Bei dem Versuch nach links in die Str "Am Krankenhaus" abzubiegen achtete nicht auf einen ihn überholenden, in gleiche Richtung fahrenden Motorradfahrer (23). Durch die Kollision wurden beide Beteiligten leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im oberen, vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

