Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei PKW stoßen in Kurve zusammen

Olpe (ots)

Am 17. Oktober gegen 15.20 Uhr waren zwei Autos auf der Verbindungsstraße B54/55 zur L512 in Fahrtrichtung Olpe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß zwischen den Autos eines 62- und eines 75-Jährigen. Die 63-jährige Beifahrerin des 75-jährigen Fahrers verletzte sich durch die Kollision leicht. Die Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort lehnte sie allerdings ab. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aktuell geht die Polizei von einem Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich aus.

