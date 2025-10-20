PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Zwei Zweiradunfälle mit Verletzten

Kreis (ots)

Lennestadt. Eine 14-jährige Pedelecfahrerin war am 19. Oktober gegen 20 Uhr auf der B55 von Bilstein in Richtung Grevenbrück unterwegs. Kurz vor der Ortsdurchfahrt Bonzelerhammer wollte sie nach links auf einen Radweg entlang der Straße abbiegen und stieß dabei mit einer gerade überholenden 18-jährigen Autofahrerin zusammen. Dadurch stürzte die 14-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung lehnte sie allerdings ab. Der Sachschaden liegt nach aktuellen Schätzungen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Attendorn. Ein weiterer Unfall ereignete sich mit einer 54-jährigen Radfahrerin, die am 18. Oktober gegen 15 Uhr in einer Gruppe anderer Radfahrender unterwegs war. In Ebbelinghagen stürzte sie auf einem Waldweg und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

