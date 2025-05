Polizei Köln

POL-K: 250521-1-K Folgenschwerer Verkehrsunfall in Deutz - Mobiltelefon, Führerschein und Auto sichergestellt

Köln (ots)

Nach einem Auffahrunfall mit einem beteiligten Opel Corsa (Fahrerin: 27) am Dienstagabend (20. Mai) in Köln-Deutz ist der Fahrer (25) eines hochmotorisierten BMW schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Laut Zeugen war der Mann gegen 19.30 Uhr mit seinem 300 PS starken BMW auf dem östlichen Zubringer stadtauswärts unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache kurz vor der Severinsbrücke mit hohem Tempo auf den vorausfahrenden Kleinwagen aufgefahren sein soll. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, prallten gegen eine Leitplanke und kamen schließlich auf der linken Spur zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Einsatzkräfte stellten das Mobiltelefon sowie den BMW zur Beweissicherung sicher. Da der 25-Jährige laut anderen Verkehrsteilnehmern bereits vor dem Unfallgeschehen durch hohe Geschwindigkeiten aufgefallen war, fertigten die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (bg/al)

