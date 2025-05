Polizei Köln

POL-K: 250520-2-LEV Jugendlicher mit Pedelec von PKW erfasst - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (19. Mai) gegen 18.30 Uhr in Leverkusen-Alkenrath ist ein Pedelec-Fahrer (16) von einem VW Polo (Fahrer 30) erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der 16-Jährige vom Radweg der Alkenrather Straße auf die Fahrbahn gefahren um an der dortigen Fußgängerfurt die Fahrbahn zu überqueren. Der 30-Jährige war in Richtung Gustav-Heinemann-Straße unterwegs und hatte den Zweiradfahrer frontal mit seinem Auto erfasst.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort Spuren, da zunächst eine Lebensgefahr für den Pedelec-Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnte. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/sb)

