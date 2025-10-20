PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Am 20.10.2025, gegen 15:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lennestadt-Grevenbrück. Eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Kölner Straße, aus Richtung Bonzel kommend, in Fahrtrichtung Elspe, als sie kurz hinter der Einmündung Kirchwiese aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem parallel zur Fahrbahn abgeparkten PKW. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Zeitweise musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

