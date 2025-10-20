PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Festnahme in Finnentrop

Finnetrop (ots)

Am Montag, 20. Oktober, kam es gegen Mittag in Finnentrop an der Kalkwerkstraße zu einer Festnahme. Eine per Haftbefehl gesuchter Mann hatte sich in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung verschanzt. Im Laufe des Einsatzes erhielten die Beamten Hinweise, dass der Mann bewaffnet sei. Mit angeforderten Spezialeinsatzkräften konnte der Mann festgenommen werden. Bei dem Zugriff gegen 14.10 Uhr wurde er leicht verletzt. Eine Gefahr für weitere Personen bestand zu keiner Zeit. Weitere Angaben zu dem Vorfall können aus einsatztaktischen Gründen nicht gemacht werden.

