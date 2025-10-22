Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Männer bei Diebstählen aus unverschlossenen PKW gefasst

Olpe (ots)

Am 21.Oktober konnten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde zwei Täter in Gewahrsam nehmen, die mutmaßlich diverse Gegenstände aus unverschlossenen Autos in Sondern gestohlen hatten. Um 23:09 Uhr, erhielten die Beamten Hinweise auf verdächtige Personen in der Sonderner Straße.

Vor Ort trafen sie auf zwei Männer, die sich an einem geparkten PKW aufhielten. Als diese die Beamten wahrnahmen, ergriffen sie die Flucht. Die Beamten konnten die Männer im Garten eines Hauses stellen. Diverse Gegenstände, die die Täter mit sich führten legten nahe, dass die Männer diese aus Autos entwendet hatten. Erste Ermittlungen ergaben, dass unverschlossene PKW in der Straße "Südhang" durchsucht worden waren. Die Männer hatten mehrere kleinere Gegenstände und Münzgeld bei sich. Bei welchen dieser Gegenstände es sich um Tatbeute handelt, muss noch geklärt werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache Olpe zugeführt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl aus KFZ eingeleitet. Inwieweit sie mit weiteren Taten in Zusammenhang stehen ist Bestandteil laufender Ermittlungen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell