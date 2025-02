Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Unfall auf der B55

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B55 bei Mersch wurde am Donnerstagmorgen (13.02.2025) eine Autofahrerin schwer verletzt. Ein Mann aus Elsdorf hatte die Vorfahrt der 20-Jährigen missachtet.

Der 40-jährige Elsdorfer befuhr gegen 06:30 Uhr die B55 in Fahrtrichtung Titz. An der Einmündung B55/ L241 bog er nach links auf die L241 ab. Nach eigenen Angaben übersah er hierbei den Pkw der 20-Jährigen aus Essen die auf der B55 in Richtung Welldorf unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge die Frau aus Essen schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch der Pkw einer 27-Jährigen aus Jülich beschädigt. Die Fahrzeuge des Unfallverursachers und der Verletzten mussten abschleppt werden.

